Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1250 російських загарбників, знищено 3 ворожі танки, 9 броньовиків та 63 артилерійські системи.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб
- танків – 12 063 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 844 (+9) од.
- артилерійських систем – 44 920 (+63) од.
- РСЗВ – 1 901 (+2) од.
- засоби ППО – 1 454 (+7) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889) од.
- крилаті ракети – 4 790 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501) од.
- спеціальна техніка – 4 360 (+7) од.
Дані уточнюються.