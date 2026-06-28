Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1250 російських загарбників, знищено 3 ворожі танки, 9 броньовиків та 63 артилерійські системи.

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