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Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів

Також знищена ворожа техніка.

Сили оборони ліквідували ще 1250 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1250 російських загарбників, знищено 3 ворожі танки, 9 броньовиків та 63 артилерійські системи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 400 970 (+1 250) осіб 
  • танків – 12 063 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 844 (+9) од.
  • артилерійських систем – 44 920 (+63) од.
  • РСЗВ – 1 901 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 454 (+7) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 754 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 500 (+1 889) од.
  • крилаті ракети – 4 790 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 113 135 (+501) од.
  • спеціальна техніка – 4 360 (+7) од.

Дані уточнюються.

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