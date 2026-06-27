«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні представили морський безпілотник Mobidik

Він може оснащуватись ракета-дроном.

В Україні представили морський безпілотник Mobidik
морський безпілотник Mobidik
Фото: «Мілітарний»

Під час українсько-нордичної конференції DIH Naval Forge 2026 українська компанія «Аварід» представила морський безпілотник Mobidik, який може, зокрема, оснащуватися далекобійними дронами класу middle strike та ракета-дроном, передає «Мілітарний»

Заявлено, що новий морський безпілотник має шість модифікацій, які вже реально існують та використовуються.

«Борт, який ви зараз бачите, є функціональним виробом, який уже використовується… Наразі, думаю, про нас з’явиться більше інформації вже після того, як ми передамо свої борти і вони виконуватимуть бойові завдання», — розповів керівник підприємства.

Реклама

Дрон забезпечує автономність роботи до 120 годин, дальність ходу — до 1400 кілометрів, максимальну швидкість — до 65 кілометрів на годину та зберігає морехідність за хвиль заввишки до 1,2 метра.

Версія MD-1 передбачає оснащення п’ятьма дронами-перехоплювачами літакового типу для створення морського рубежу ППО. Версія MD-2 має аналогічне призначення, однак передбачає використання восьми дронів-перехоплювачів квадрокоптерного типу.

Версія MD-3 передбачає інтеграцію ударних дронів типу middle strike MORRIGAN власного виробництва компанії для ураження кораблів, прибережних об’єктів і засобів розвідки на середній дистанції.

Версія MD-4 слугує платформою для запуску реактивного ударного безпілотника, призначеного для ураження високопріоритетних цілей на стратегічній дальності.

MD-5 оснащений кулеметно-ракетним озброєнням та призначений для ураження повітряних і надводних цілей. Зокрема, він може нести дві ракети Р-73, AIM-9 або їхні аналоги, а також бойовий модуль із великокаліберним кулеметом Browning M2.

Версія MD-6 є штурмовою платформою, що одночасно виступає носієм ударних FPV-дронів і оснащена бойовою частиною вагою 300 кілограмів для ураження великих надводних цілей та припортової інфраструктури.

Заявлено, що наразі компанія вже завершила розробку морських безпілотників і переходить до кодифікації та серійного виробництва.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies