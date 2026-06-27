Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували вже 57 атак росіян

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Станом на 16:00 27 червня на фронті зафіксували 57 так росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають також артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Товстодубове, Бачівськ, Рижівка, Малушине; Миколаївське та Янжулівка на Чернігівщині. Авіаударів зазнали населені пункти Глухів та Лужки.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Караїчне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському ворог два рази атакував позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки.

На Лиманському українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 10 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука.

На Краматорському і Придніпровському наступальних дій ворога не зафіксували.

На Костянтинівському відбивали вісім атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 18 атак відбили у районах населених пунктів Нове Шахове, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас й Новопавлівка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському ворог здійснив одну наступальну дію в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів Залізничне та Чарівне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.