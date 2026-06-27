Туреччина знову пропонує майданчик для переговорів між Україною і Росією

Туреччина готова надати майданчик для прямих перемовин між українською та російською делегаціями, аби відновити процес дипломатичного врегулювання війни.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спільної пресконференції з керівницею МЗС Канади Анітою Ананд в Оттаві, повідомляє «Укрінформ».

Очільник турецької дипломатії сказав, що Анкара прагне якнайшвидшого завершення війни через діалог і лише на основі міжнародного права. Проте наразі турецька сторона фіксує застій у дипломатичних зусиллях. Водночас бойові дії лише набирають обертів, оскільки обидві сторони наразі зосереджені на досягненні військових успіхів на полі бою.

Фідан наголосив на необхідності негайно активізувати політичний процес. Він запевнив світову спільноту та безпосередньо учасників конфлікту, що Туреччина в будь-який момент готова знову зібрати представників України та Росії за столом переговорів у своїй країні.

Також турецький урядовець згадав майбутній саміт НАТО, який прийматиме Анкара. Він назвав цю зустріч історичною і підкреслив, що однією з головних тем стане розвиток оборонної промисловості.