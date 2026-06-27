Окупанти вдарили по Центральному району Херсона

Російські війська продовжують терор житлових районів Херсона. Відомо про двох поранених.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 11:40 росіяни атакували з БпЛА Центральний район Херсона. Через влучання дрона мінно-вибухову травму дістав 61-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.
Меддопомога знадобилась також 62-річній жінці, яка близько 09:10 потрапила під атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона.
Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення плеча і спини.
Постраждалим надають необхідну допомогу.
- Уранці 27 червня російські окупанти атакували дроном цивільне авто у середмісті Херсона. Є поранений.