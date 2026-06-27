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Окупанти вдарили по Центральному району Херсона

Такоє відомо про постраждалу у Корабельному районі.

Окупанти вдарили по Центральному району Херсона
Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні
Фото: ДСНС

Російські війська продовжують терор житлових районів Херсона. Відомо про двох поранених.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 11:40 росіяни атакували з БпЛА Центральний район Херсона. Через влучання дрона мінно-вибухову травму дістав 61-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Меддопомога знадобилась також 62-річній жінці, яка близько 09:10 потрапила під атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона.

Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення плеча і спини. 

Постраждалим надають необхідну допомогу.

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