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Заступник прем'єра Британії запевнив, що відставка Стармера не вплине на підтримку України

Також Британія буде продовжувати вводити санкції проти РФ.

Заступник прем'єра Британії запевнив, що відставка Стармера не вплине на підтримку України
Заступник прем'єра Британії Девід Ламмі
Фото: EPA/UPG

Зовнішня політика Великобританії залишатиметься незмінною навіть після відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера та призначення нового очільника уряду.

Про це заявив заступник прем’єр-міністра Девід Леммі, передає Euronews.

Він запевнив, що Лондон повністю забезпечить наступність у міжнародних справах, коли Лейбористська партія обере свого нового лідера. За словами урядовця, «навіть питання не стоїть про зміну курсу».

Леммі підкреслив, що британська підтримка України лишалася непохитною за всіх урядів, і цей курс продовжиться. 

Заступник британського прем’єр-міністра також висловив сподівання, що на липневому саміті НАТО в Анкарі союзники збережуть «динаміку» в українському питанні, яку продемонстрували лідери G7 на нещодавній зустрічі у Франції. 

Леммі додав, що Британія продовжить посилювати санкції проти російської економіки, аби перекрити фінансування війни, адже зараз саме той момент, коли необхідно максимально підтримати Україну в її боротьбі.

  • Днями Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра і лідера Лейбористської партії. 
  • Політик вважає, що за дворічний період очолення уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах.
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