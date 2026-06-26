Також Британія буде продовжувати вводити санкції проти РФ.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Зовнішня політика Великобританії залишатиметься незмінною навіть після відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера та призначення нового очільника уряду.

Про це заявив заступник прем’єр-міністра Девід Леммі, передає Euronews.

Він запевнив, що Лондон повністю забезпечить наступність у міжнародних справах, коли Лейбористська партія обере свого нового лідера. За словами урядовця, «навіть питання не стоїть про зміну курсу».

Леммі підкреслив, що британська підтримка України лишалася непохитною за всіх урядів, і цей курс продовжиться.

Заступник британського прем’єр-міністра також висловив сподівання, що на липневому саміті НАТО в Анкарі союзники збережуть «динаміку» в українському питанні, яку продемонстрували лідери G7 на нещодавній зустрічі у Франції.

Леммі додав, що Британія продовжить посилювати санкції проти російської економіки, аби перекрити фінансування війни, адже зараз саме той момент, коли необхідно максимально підтримати Україну в її боротьбі.