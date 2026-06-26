Зовнішня політика Великобританії залишатиметься незмінною навіть після відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера та призначення нового очільника уряду.
Про це заявив заступник прем’єр-міністра Девід Леммі, передає Euronews.
Він запевнив, що Лондон повністю забезпечить наступність у міжнародних справах, коли Лейбористська партія обере свого нового лідера. За словами урядовця, «навіть питання не стоїть про зміну курсу».
Леммі підкреслив, що британська підтримка України лишалася непохитною за всіх урядів, і цей курс продовжиться.
Заступник британського прем’єр-міністра також висловив сподівання, що на липневому саміті НАТО в Анкарі союзники збережуть «динаміку» в українському питанні, яку продемонстрували лідери G7 на нещодавній зустрічі у Франції.
Леммі додав, що Британія продовжить посилювати санкції проти російської економіки, аби перекрити фінансування війни, адже зараз саме той момент, коли необхідно максимально підтримати Україну в її боротьбі.
- Днями Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра і лідера Лейбористської партії.
- Політик вважає, що за дворічний період очолення уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах.