Зеленський про Крим: Україна позбавляє Росію цього плацдарму

Україна через удари по російських об’єктах у Криму намагається примусити Росію до закінчення війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
«Росія принесла в Україну свою війну спочатку саме в Крим, і тепер нашою активністю – санкціями середньої дальності проти російського окупанта, нашим планом далекобійних санкцій та всіма іншими формами тиску на агресора – ми робимо все, щоб примусити Росію до закінчення війни й до відновлення справедливості. І саме Крим – у центрі цієї нашої політики гарантування справедливості. Росія перетворила Крим на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин нашої держави й проти інших країн», - наголосив глава держави.
Президент додав, що Росія дуже довго намагалася «нормалізувати свою війну і змусити Україну, всю Європу та світ звикнути, що її агресію начебто не зупинити й справедливість начебто не відновити».
«Сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її намаганнях нормалізувати війну. І коли ми це робимо, ми пам’ятаємо, що справедливість для України означає справедливість і для кримськотатарського народу», - наголосив Зеленський.
- Напередодні глава держави заявив, що дані розвідки свідчать про поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою і управлінням у Криму.
- У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму. Серед них: Таврійська ТЕС, нафтобаза у Джанкої, електропідстанція у Сімферополі.
- А уночі 23 червня СБС атакували понад 60 чутливих цілей в Криму.
- Також Зеленський заявив, що Україна проводить у Криму «чітко прораховану операцію» і є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди.