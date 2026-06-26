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Зеленський про Крим: Україна позбавляє Росію цього плацдарму

«Ми робимо все, щоб примусити Росію до закінчення війни й до відновлення справедливості», - заявив глава держави.

Зеленський про Крим: Україна позбавляє Росію цього плацдарму
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Україна через удари по російських об’єктах у Криму намагається примусити Росію до закінчення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Росія принесла в Україну свою війну спочатку саме в Крим, і тепер нашою активністю – санкціями середньої дальності проти російського окупанта, нашим планом далекобійних санкцій та всіма іншими формами тиску на агресора – ми робимо все, щоб примусити Росію до закінчення війни й до відновлення справедливості. І саме Крим – у центрі цієї нашої політики гарантування справедливості. Росія перетворила Крим на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин нашої держави й проти інших країн», - наголосив глава держави.

Президент додав, що Росія дуже довго намагалася «нормалізувати свою війну і змусити Україну, всю Європу та світ звикнути, що її агресію начебто не зупинити й справедливість начебто не відновити». 

«Сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її намаганнях нормалізувати війну. І коли ми це робимо, ми пам’ятаємо, що справедливість для України означає справедливість і для кримськотатарського народу», - наголосив Зеленський.

  • Напередодні глава держави заявив, що дані розвідки свідчать про поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою і управлінням у Криму.
  • У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму. Серед них: Таврійська ТЕС, нафтобаза у Джанкої, електропідстанція у Сімферополі.
  • А уночі 23 червня СБС атакували понад 60 чутливих цілей в Криму.
  • Також Зеленський заявив, що Україна проводить у Криму «чітко прораховану операцію» і є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди.
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