Україна проводить у Криму «чітко прораховану операцію» і є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди.
Про це заявив у вечірньому відеозверненні 24 червня Володимир Зеленський.
«Наша операція, зокрема, щодо Криму чітко прорахована, і те, як операція триває, абсолютно доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться – і це залежить від рішення партнерів, – ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться», - сказав глава держави.
Президент додав, що українські військові наразі «вибивають на тимчасово окупованій землі України й на території самої Росії те, що працює на російську війну, те, що робить цю війну та російську агресивність взагалі можливими».
Зеленський наголосив, що «ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і перетворення окупації на безкінечну».
- 24 червня стало відомо, що СБУ вдарила по системах ППО і військових аеродромах ворога в Криму.
- Воїни Центру спецоперацій «Альфа» провели серію ударів по ворожих об'єктах у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське».
- За попередньою інформацією СБУ, на аеродромі «Саки» вражено чотири ангари для зберігання авіатехніки. Поблизу Керчі вражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 і два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».
- СБС теж відпрацювали по цілях в окупованому Криму. Бійці Сил безпілотних систем вдарили по найбільшій електростанції Севастополя, внаслідок чого відбулися масштабні знеструмлення.
- Ця атака продовжила серію ударів по окупаційній інфраструктурі. Росія після захоплення Криму в 2014 році перетворила його на плацдарм для повітряних і наземних операцій проти вільної частини України.
- Читайте про це в матеріалі Кирила Данильченка «Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ».