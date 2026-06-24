«Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться ... ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир», - заявив глава держави.

пожежа у порту Керч у т.о. Криму

Україна проводить у Криму «чітко прораховану операцію» і є можливість дотиснути Росію до укладення мирної угоди.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні 24 червня Володимир Зеленський.

«Наша операція, зокрема, щодо Криму чітко прорахована, і те, як операція триває, абсолютно доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться – і це залежить від рішення партнерів, – ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться», - сказав глава держави.

Президент додав, що українські військові наразі «вибивають на тимчасово окупованій землі України й на території самої Росії те, що працює на російську війну, те, що робить цю війну та російську агресивність взагалі можливими».

Зеленський наголосив, що «ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і перетворення окупації на безкінечну».