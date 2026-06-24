На Херсонщині росіяни вбили двох працівників міжнародної гуманітарної організації (оновлено)

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Через російський обстріл Новопетрівки Високопільської громади Херсонщини загинув працівник міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid. У лікарні помер ще один фахівець.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування. Мої співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні.

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Попередньо було відомо про чотирьох поранених представників цієї організації. Інформація уточнюється.

За інформацією очільника ОВА, у лікарні помер фахівець з розмінування гуманітарної організації NPA, який постраждав через російський обстріл Високопільської громади.

"Медики відчайдушно боролися за життя 25-річного хлопця, однак поранення виявилися занадто важкими. Мої співчуття рідним та близьким загиблого.

Загалом внаслідок цієї атаки смертельні травми отримали двоє працівників Norwegian People's Aid. Ще четверо фахівців – поранені".

Також російські військові атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, без електропостачання залишилась центральна частина міста. Наслідки уточнюють.