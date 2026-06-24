Ворог атакував одразу кілька АЗК Укрнафта в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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Російські війська атакували автозаправні комплекси та виробничі активи "Групи Нафтогаз" у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький у Фейсбуці.

"Під ударом опинилися одразу кілька АЗК Укрнафта в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю. Її госпіталізували у важкому стані. Внаслідок руйнувань роботу АЗК зупинено", – зазначає Корецький.

Вночі та вранці 24 червня росіяни дронами били також по виробничих активах на Полтавщині. Зафіксовані суттєві пошкодження об’єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів зупинено.

"Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС та фахівців Групи Нафтогаз на одному з об’єктів вдалося швидко ліквідувати пожежу. Ніхто з персоналу та рятувальників не постраждав.

Триває оцінка масштабів руйнувань", – ідеться у повідомленні.