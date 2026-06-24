Російська армія 24 червня декілька разів атакувала АЗС на околиці Сум. Внаслідок першої атаки поранень дістали троє людей.
Рятувальники ліквідували всі осередки горіння і обстежили місце влучання, розповіли в ДСНС України. В.о. міського голови Артем Кобзар уточнив, що ворог завдав удару по Зарічному району.
«За попередніми даними, внаслідок події постраждали троє цивільних осіб. Наразі вони перебувають під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу», – повідомив Кобзар.
Згодом, після 15 години стало відомо про повторний удар ворога по АЗС у Зарічному районі. За попередньою інформацією, поранень дістала одна людина.
- Суми зазнають регулярних ворожих атак. Уночі росіяни вдарили по місту дроном «Молния». Днями ворог скинув на місто КАБи, поранень дістав чоловік 57 років.
- Вранці 24 червня у лікарні помер 60-річний поранений внаслідок удару авіабомбами.