ДБР розслідує можливі порушення прав у Миколаївському ТЦК

Один з мобілізованих заявив про отримання ушкоджень від правоохоронців під час мобілізації.

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ДБР і представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили Миколаївський ТЦК та СП після отримання інформації про можливі порушення прав. Слідчі опитали присутніх у збірному пункті про умови перебування, повідомили в пресслужбі бюро.

Вони підтвердили факт перебування одного мобілізованого без зв'язку з рідними протягом 18 днів. Також з'ясувалося, що чоловік перебував у збірному пункті з переломом ребер.

«За його словами, ці ушкодження він отримав від правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів», – йдеться у повідомленні.

ДБР розпочало досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).