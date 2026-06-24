Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСуспільствоВійна

ДБР розслідує можливі порушення прав у Миколаївському ТЦК

Один з мобілізованих заявив про отримання ушкоджень від правоохоронців під час мобілізації. 

ДБР розслідує можливі порушення прав у Миколаївському ТЦК
ДБР перевірило Миколаївський ТЦК
Фото: ДБР

ДБР і представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили Миколаївський ТЦК та СП після отримання інформації про можливі порушення прав. Слідчі опитали присутніх у збірному пункті про умови перебування, повідомили в пресслужбі бюро

Вони підтвердили факт перебування одного мобілізованого без зв'язку з рідними протягом 18 днів. Також з'ясувалося, що чоловік перебував у збірному пункті з переломом ребер.

«За його словами, ці ушкодження він отримав від правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів», – йдеться у повідомленні. 

ДБР розпочало досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies