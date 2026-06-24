Експосадовцю Одеської міськради повідомили про підозру в закупівлі квартир для дітей-сиріт за завищеними цінами

Колишньому начальнику управління капітального будівництва Одеської міської ради повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними Офісу генпрокурора, через його дії громада Одеси зазнала 11,4 млн грн збитків.

Йдеться про закупівлю квартир у 2018 році в межах міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Місто мало придбати 22 квартири для подальшої передачі дітям, а відповідальним за організацію закупівлі був начальник управління капітального будівництва.

За версією слідства, перед укладанням договорів посадовець мав перевірити, чи відповідає запропонована ціна ринковій вартості житла. Зокрема, він міг ініціювати незалежне рецензування оціночних звітів.

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Натомість звіти про оцінку надали самі продавці квартир. Як стверджують прокурори, посадовець прийняв ці документи без додаткової перевірки, не порівняв ціни з ринковими та фактично погодив закупівлю на умовах продавців.

Після цього Одеська міськрада уклала договори та оплатила 22 квартири за цінами, вказаними у звітах.

У межах розслідування експертизи встановили, що реальна ринкова вартість квартир була суттєво нижчою за договірну. Також, за даними ОГП, самі звіти про оцінку містили істотні порушення методології й не могли бути законною підставою для визначення ціни.

Різницю між фактично сплаченою сумою та ринковою вартістю квартир оцінили у 11,4 млн грн.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.