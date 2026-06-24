Пляж, на якому від російської атаки по Одесі загинула жінка, заборонений для відпочинку

Виконувач обов'язків міського голови звернув увагу, що на місці трагедії були вказівники в бік найближчого укриття.

Влада Одеси відреагувала на загибель 26-річної жінки на одному з пляжів міста під час російської атаки внаслідок поранення уламком БПЛА.

Як зазначив виконувач обов'язків мера міста Ігор Коваль, трагічний інцидент підкреслив важливість користування лише офіційно дозволеними зонами відпочинку. Пляж, на якому внаслідок російського терору зазнала смертельної травми жінка, не належав до переліку безпечних.

Водночас навіть за умови відпочинку у відповідному місці, обладнаному усіма засобами безпеки, міський голова закликав не забувати про відповідальну поведінку. Під час сигналу повітряної тривоги, який лунає з гучномовців, потрібно залишити пляж і море та пройти до укриття. На місці трагедії були вказівники до мобільного укриття та паркінгу, де можна було безпечно перечекати російську атаку, але скористалися ними лише деякі відпочивальники.