В Запорізькій області утворили нову військову адміністрацію

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Президент України Володимир Зеленський підписав укази про створення нової військової адміністрації у Запорізькій області та призначення її керівника.

Тексти документів оприлюднили на сайті глави держави.

Згідно з документами, на території Пологівського району Запорізької області утворили Воздвижівську сільську військову адміністрацію.

Генеральний штаб Збройних Сил України та Запорізька обласна державна адміністрація мають провести всі необхідні заходи, пов’язані зі створенням цього органу.

Іншим указом президент призначив очільника нової структури. Посаду начальника Воздвижівської сільської військової адміністрації обійняв Валерій Денисенко.