Сили оборони отримали ​шведські радіолокаційні системи Giraffe

Шведські радіолокаційні системи Giraffe посилили спроможність Сил оборони України виявляти повітряні загрози.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Мобільні РЛС контролюють простір по колу, і залежно від модифікації знаходять цілі на відстані до 100 км і висоті до 20 км: від надзвукових винищувачів і крилатих ракет до малорозмірних низьковисотних БпЛА.
Система також здатна попереджати про артилерійський і мінометний вогонь.
Giraffe може працювати в умовах високого рівня перешкод, тому ефективна для захисту критичної інфраструктури та українських військових.
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"РЛС Giraffe є розробкою шведської компанії Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget). Вони поєднують можливості радіолокаційного спостереження та інтегровану систему управління, контролю і звʼязку, що дозволяє швидко виявляти загрози та координувати відповідні дії", - зазначили в Міноборони.