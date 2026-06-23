«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сили оборони отримали ​шведські радіолокаційні системи Giraffe

Вони знаходять цілі на відстані до 100 км і висоті до 20 км.

Сили оборони отримали ​шведські радіолокаційні системи Giraffe
РЛС Giraffe
Фото: Міноборони

Шведські радіолокаційні системи Giraffe посилили спроможність Сил оборони України виявляти повітряні загрози.

Про це повідомило Міністерство оборони

Мобільні РЛС контролюють простір по колу, і залежно від модифікації знаходять цілі на відстані до 100 км і висоті до 20 км: від надзвукових винищувачів і крилатих ракет до малорозмірних низьковисотних БпЛА. 

Реклама

Система також здатна попереджати про артилерійський і мінометний вогонь.

Giraffe може працювати в умовах високого рівня перешкод, тому ефективна для захисту критичної інфраструктури та українських військових.

Читайте такожШведський "Жираф" в українських степах

"РЛС Giraffe є розробкою шведської компанії Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget). Вони поєднують можливості радіолокаційного спостереження та інтегровану систему управління, контролю і звʼязку, що дозволяє швидко виявляти загрози та координувати відповідні дії", - зазначили в Міноборони. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies