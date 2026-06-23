На базі одного з Військово-медичних клінічних центрів Медичних сил ЗСУ пройшли тактико-спеціальні навчання з підготовки до дій в умовах радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного ураження.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Учасники навчились встановлювати і працювати з сучасним обладнанням для деконтамінації.
Також вони опанували теорію, зокрема - лекції про гостру променеву хворобу та етапи її лікування, про різновиди бойових отруйних речовин і методи невідкладної допомоги при їх застосуванні ворогом.