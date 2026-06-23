Окрім практичних навичок, вони також заслухали лекції про гостру променеву хворобу та етапи її лікування.

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На базі одного з Військово-медичних клінічних центрів Медичних сил ЗСУ пройшли тактико-спеціальні навчання з підготовки до дій в умовах радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного ураження.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учасники навчились встановлювати і працювати з сучасним обладнанням для деконтамінації.

Також вони опанували теорію, зокрема - лекції про гостру променеву хворобу та етапи її лікування, про різновиди бойових отруйних речовин і методи невідкладної допомоги при їх застосуванні ворогом.