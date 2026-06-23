«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаСуспільствоВійна

​Військові медики пройшли навчання в умовах радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного ураження

Окрім практичних навичок, вони також заслухали лекції про гостру променеву хворобу та етапи її лікування. 

​Військові медики пройшли навчання в умовах радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного ураження
Фото: Генштаб ЗСУ

На базі одного з Військово-медичних клінічних центрів Медичних сил ЗСУ пройшли тактико-спеціальні навчання з підготовки до дій в умовах радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного ураження.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учасники навчились встановлювати і працювати з сучасним обладнанням для деконтамінації. 

Також вони опанували теорію, зокрема - лекції про гостру променеву хворобу та етапи її лікування, про різновиди бойових отруйних речовин і методи невідкладної допомоги при їх застосуванні ворогом.

Фото: Генштаб ЗСУ

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies