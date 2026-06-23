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На Львівщині трьох ексслужбовиць РДА підозрюють в оформленні майже 41 млн грн соцвиплат на родичів і знайомих

За даними слідства, дві експосадовиці безпідставно призначали державну допомогу громадянам, які не мали права на її отримання.

На Львівщині трьох ексслужбовиць РДА підозрюють в оформленні майже 41 млн грн соцвиплат на родичів і знайомих
Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру трьом колишнім працівницям одного з управлінь Дрогобицької районної державної адміністрації. Їх підозрюють в організації схеми незаконного оформлення соціальних виплат, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, дві експосадовиці безпідставно призначали державну допомогу громадянам, які не мали права на її отримання. Серед таких осіб були їхні родичі та знайомі. До оформлення окремих документів вони також залучили спеціалістку цього ж управління.

Підозрювані вносили до офіційних документів неправдиві відомості про нібито наявність підстав для отримання державної підтримки. Йшлося, зокрема, про допомогу при народженні дитини, виплати малозабезпеченим сім’ям та допомогу з догляду за особами з інвалідністю.

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Насправді отримувачі не мали права на такі виплати, однак їх включали до списків разом із громадянами, які законно отримували соціальну допомогу. Надалі документи передавали до органів Казначейства, на підставі чого їм систематично нараховували бюджетні кошти.

За даними слідства, з січня 2020 року по березень 2024 року незаконні соцвиплати отримали 47 осіб. Загальна сума збитків становить майже 41 млн грн.

Двом колишнім посадовицям інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану. Колишній спеціалістці управління повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні цього злочину.

Також прокурори готують цивільний позов про стягнення з підозрюваних завданих державі збитків. Крім того, щодо двох ексслужбовиць уже перебуває на розгляді суду обвинувальний акт за аналогічним фактом незаконного оформлення соцвиплат ще 11 особам на понад 8,5 млн грн.

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