Головне за ніч та ранок вівторка, 23 червня: удар по Кривому Рогу, понад 220 боєзіткнень, Нацбанк проти керівника «Укрпошти»

Нічна повітряна атака , 221 бойове зіткнення, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, аномальна спека в Європі.

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Росія 23 червня атакувала ракетами Кривий Ріг. За інформацією начальника Ради оборони міста Вілкула, станом на 12 годину кількість жертв зросла до трьох.

Поранених уже 23, з них п'ятеро – важкі, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Пошкоджена інфраструктура.

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Вілкул у дописі в Telegram від 11:01 повідомив про балістичну атаку і зазначив, що можливі повторні удари.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 221 зіткнення.

Найбільше боїв вчора пройшло на Покровському (28), Гуляйпільському (22) та Лиманському (20) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи, три пункти управління БпЛА.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1390 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, РСЗВ, 7 наземних роботизованих комплексів, 626 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 8 одиниць спецтехніки ворога. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 394 530 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі ППО знешкодила 118 із 135 запущених російських дронів.

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Зафіксували влучання 13 безпілотників на 11 локаціях.

Докладніше – в новині.

Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури. В НБУ пояснили, що «Укрпошта» як оператор поштового зв’язку має ліцензію регулятора на надання фінансових платіжних послуг, тому є піднаглядною установою Нацбанку.

Процедуру оцінки відповідності Смілянського НБУ розпочав за результатами наглядових дій щодо діяльності компанії у 2023–2026 роках.

З огляду на це рішення «Укрпошта» має відсторонити Смілянського від керівництва компанією протягом п’яти робочих днів. Надалі, упродовж двох місяців, уповноважений орган товариства має призначити нового керівника, який відповідатиме вимогам щодо професійної придатності.

Докладніше – в новині.

Право українців обирати під час перебування за кордоном жодним чином не пов'язане з консульським обліком – для участі у виборах достатньо бути включеним до списку виборців і мати чинний паспорт.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.

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Держсекретар МЗС підтвердив, що українці за кордоном неохоче стають на консульський облік. Проте громадян не варто за це звинувачувати.

«Це ніяк не пов'язано. У нас кожен громадянин може взяти участь у виборах, перебуваючи за кордоном», – підкреслив державний секретар МЗС.

Подробиці – в новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

Франція, Італія, Іспанія, Бельгія, Німеччина, Велика Британія та інші країни Європи попередили громадян про найбільший - червоний - рівень небезпеки, пов'язаної з аномальною спекою.

Як пише The Guardian, на південному сході Франції двоє маленьких дітей були знайдені мертвими у сімейному автомобілі, причиною трагедії вважають підняття температури до 40 градусів. Поблизу Бордо від наслідків спеки померли троє людей похилого віку.

У найближчі дні у 49 з 96 департаментів країни 35 мільйонам французів радять дотримуватися усіх можливих заходів протидії високим температурам, щоб уникнути збільшення кількості жертв. У Бордо готуються до побиття рекорду - 43 градуси у першій половині тижня.

Більше інформації – в новині.

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