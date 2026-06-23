Дванадцять мешканців Херсонщини поранені через атаки РФ

Також помер чоловік, якого травмував російський дрон 21 червня.

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами та із артилерії. Поранені 12 людей. Також помер 61-річний чоловік, якого травмував російський дрон 21 червня у Дніпровському районі Херсона.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Киселівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Миролюбівка, Молодецьке, Розлив, Ромашкове, Черешеньки, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Тараса Шевченка, Томарине, Урожайне, Красносільське, Кучерське, Чарівне, Новодмитрівка, Червоне, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Осокорівка, Золота Балка, Костирка, Сагайдачне, Тягинка, Бургунка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад культури, автозаправні станції, громадську будівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.