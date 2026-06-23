Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаСуспільствоВійна

Дванадцять мешканців Херсонщини поранені через атаки РФ

Також помер чоловік, якого травмував російський дрон 21 червня. 

Дванадцять мешканців Херсонщини поранені через атаки РФ
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами та із артилерії. Поранені 12 людей. Також помер 61-річний чоловік, якого травмував російський дрон 21 червня у Дніпровському районі Херсона. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Степанівка, Чорнобаївка, Киселівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Миролюбівка, Молодецьке, Розлив, Ромашкове, Черешеньки, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Тараса Шевченка, Томарине, Урожайне, Красносільське, Кучерське, Чарівне, Новодмитрівка, Червоне, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Осокорівка, Золота Балка, Костирка, Сагайдачне, Тягинка, Бургунка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад культури, автозаправні станції, громадську будівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies