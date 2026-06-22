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Росіяни скинули шість авіабомб на Сумщину, є поранений і руйнування (доповнено)

Ворог атакував цивільну та промислову інфраструктуру Сумської громади.

Росіяни скинули шість авіабомб на Сумщину, є поранений і руйнування (доповнено)
наслідки атаки РФ на СУмщині
Фото: Сумська ОВА

Ворог завдав авіаударів по околицях Сумської громади. Поранено водія громадського транспорту. Під ударом опинилася промисловість.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Попередньо, росіяни скинули 6 КАБів. Під ударом – цивільна інфраструктура. Епіцентр влучань – у промисловій зоні", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок авіаударів поранень зазнав водій громадського транспорту, який перебував поблизу місця влучання. Його госпіталізують до лікарні. Попередньо, ушкодження важкі.

Як додає в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, унаслідок ворожої атаки загорівся та був знищений тролейбус, який перебував поруч із місцем удару. Тяжкі поранення отримав водій транспортного засобу, що рухався без пасажирів.

60-річного чоловіка госпіталізовано до медичного закладу у тяжкому стані.

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