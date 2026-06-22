Радбез ООН: травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних українців з квітня 2022 року

Лише у травні в Україні загинули щонайменше 274 цивільні особи.

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Через посилення російських атак кількість загиблих і поранених цивільних в Україні у травні досягла найвищого рівня з квітня 2022 року.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив помічник Генерального секретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі, пише "Укрінформ".

За його словами, лише у травні в Україні загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще 1763 отримали поранення.

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"Це найвищий місячний показник загиблих і поранених починаючи з квітня 2022 року", – підкреслив посадовець.

Хіарі нагадав, що 17 червня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Під ударом опинилися Київська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Миколаївська області.

Представник ООН також звернув увагу на пошкодження об'єктів культурної спадщини. Зокрема, внаслідок російських атак постраждала Києво-Печерська лавра, яка входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, напередодні безпілотник влучив у будівлю Харківського художнього музею.

За даними ЮНЕСКО, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року пошкоджено понад 530 об'єктів культури.

З посиланням на інформацію Управління Верховного комісара ООН з прав людини Хіарі повідомив, що загалом від початку великої війни ООН підтвердила загибель щонайменше 16 126 цивільних осіб, серед яких 796 дітей. Ще 46 590 людей отримали поранення, зокрема 2835 дітей.

Водночас посадовець наголосив, що реальна кількість жертв, імовірно, є значно більшою.

Під час виступу він також згадав про наслідки війни для цивільного населення на території Росії та тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим.

Хіарі закликав сторони до негайної деескалації та відновлення дипломатичних зусиль для досягнення повного, негайного та безумовного припинення вогню, а також справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН та норм міжнародного права.