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Унаслідок російського удару по Харкову постраждала жнка

Окупанти вдарили по Салтівському району міста.

Унаслідок російського удару по Харкову постраждала жнка
наслідки атаки РФ
Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожої атаки по Салтівському району Харкова, поранень зазнала цивільна. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 22 червня в Індустріальному районі м. Харкова на території приватного домоволодіння виявлено FPV-дрон з бойовою частиною. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила", – ідеться у повідомленні.

Згодом, близько 18:30 російські військові атакували FPV-дроном по Салтівському району м. Харкова.

Внаслідок влучання пошкоджено фасад салону краси. Поранення отримала 48-річна жінка.

За процесуального керівництва Немишлянської та Салтівської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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