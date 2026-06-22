У Сумах комунальник травмувався, наступивши на міну

44-річний працівник компідприємства натрапив на вибуховий обʼєкт під час вуличного косіння трави.

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У Зарічному районі міста Суми комунальник під час вуличного косіння трави натрапив на невідомий вибуховий предмет.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"44-річний працівник комунального підприємства під час вуличного косіння трави у Зарічному районі Сум натрапив на невідомий вибуховий обʼєкт та отримав поранення, з якими госпіталізований до стаціонарного відділення", – ідеться у повідомленні.

Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Тривають слідчі дії. Усі обставини уточнюються.