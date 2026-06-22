У Сумах комунальник травмувався, наступивши на міну

У Зарічному районі міста Суми комунальник під час вуличного косіння трави натрапив на невідомий вибуховий предмет.
Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"44-річний працівник комунального підприємства під час вуличного косіння трави у Зарічному районі Сум натрапив на невідомий вибуховий обʼєкт та отримав поранення, з якими госпіталізований до стаціонарного відділення", – ідеться у повідомленні.
Його стан оцінюється як середньої тяжкості.
Тривають слідчі дії. Усі обставини уточнюються.
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