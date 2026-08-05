Чому Михайло Мудрик погодився з обвинуваченням, що чекає на нього у професійній кар’єрі й як його повернення вплине на гру збірної України з футболу – на LB.ua.

Цікаво, що футболіст прийняв факт порушення (а не зізнався у вживанні допінгу), і саме це дозволило закрити справу з меншою дискваліфікацією. З огляду на вересневі матчі збірної України в Лізі націй УЄФА це рішення не могло бути кращим… Тепер уже справа за Михайлом.

Епопея з розслідуванням щодо Михайла Мудрика, якого підозрювали у вживанні допінгу, нарешті завершилася. Після майже 20-місячного відсторонення сторони врегулювали справу так, що дискваліфікація українця дорівнює терміну, який він уже провів поза грою під час самого розслідування. Це означає, що він отримав право повернутися до гри фактично одразу .

Соломонове рішення

Без трьох днів рік тому на LB.ua вийшов матеріал про справу Михайла Мудрика. Український спортивний юрист Юрій Юрченко пояснив, у чому звинувачують футболіста і що на нього чекатиме далі. Юрченко тоді припускав, що ймовірним є таке собі соломонове рішення, яке влаштує всі сторони справи.

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Судячи з усього, саме його й ухвалили. Мудрик прийняв факт порушення і таким чином зберіг репутацію WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) і Футбольній асоціації Англії (FA). Разом із тим – миттєво повернувся на поле й уже приєднався до «Челсі». Здавалося б, усі залишилися щасливими, окрім хіба українця, який втратив 20 місяців кар’єри.

Фото: EPA/UPG Мудрик у складі «Челсі»

Чи означає це, що він справді винен? Юридично факт порушення є, а як було насправді, ми навряд дізнаємося. Варто одразу наголосити, що прийняти порушення правил (що і зробив Мудрик) і зізнатися у порушенні (свідомому вживанні допінгу, – Ред.) – це абсолютно різні речі, але карають і за те, і за те. У справах із допінгом є чіткі правила, які стосуються відповідальності спортсмена за потрапляння заборонених речовин у його організм. На практиці атлет винен у допінгу, навіть якщо умовні речовини йому спеціально підкинули/підлили/підсипали треті особи. Хоча, очевидно, такі деталі впливають на підсумкове рішення стосовно строку дискваліфікації.

Тут доречно згадати справу французького футболіста Поля Погба, юристи якого вели і Мудрика. Варто зауважити, що справи гравців схожі, адже обидва оскаржили рішення про чотирирічну дискваліфікацію в CAS (Cпортивний арбітражний суд) і домоглися її скорочення. Француз довів, що вживання допінгу було ненавмисним: заборонену речовину містила добавка, яку йому виписав лікар у Флориді. Тому суд скоротив термін відсторонення до 18 місяців.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик

Загалом чотири роки дискваліфікації – це санкція за навмисне порушення антидопінгових правил. Якщо спортсмен йде на угоду зі слідством, визнає свою провину, то може розраховувати на зменшення строку покарання вдвічі. А після кейсу Погба навіть більше. Це, власне і сталося з Мудриком.

Хай там як, після завершення справи Михайло Мудрик укотре заявив, що ніколи свідомо не вживав допінг… Окрім того, він подякував усім за підтримку й визнав, що період відсторонення й дискваліфікації був найскладнішим у його професійній кар’єрі. Найцікавіше, що цього могло б взагалі не трапитися…

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За таке вже не карають

Ключова обставина, яка дала змогу закрити справу, – зміна правил. У заяві FA йдеться, що у технічний документ WADA про мельдоній внесли зміни. Тому, умовно, якби пробу Мудрика взяли сьогодні, ту концентрацію речовини навіть не зафіксували б як позитивний результат. Тобто порушення не було б. З власною позицією стосовно справи українця вийшов і «Челсі», якраз продублювавши цю тезу. Однак, на жаль, такі зміни не мають зворотної дії, тому справу Мудрика не скасували, а врегулювали...

Тож констатуємо, що кейс Михайла став однією з причин перегляду допустимої концентрації мельдонію в організмі спортсменів. Окрім того, такі зміни позитивно впливають і на імідж українця, адже це значить, що кількість забороненої речовини не була суттєвою. Чим не ще один аргумент, що він не вживав допінг, щонайменше – свідомо.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик у матчі проти МЮ

Головне для Мудрика зараз – повернутися на поле. Декларативно він отримав чимало підтримки з боку клубу, але чи зможе (чи потрібно?) зачепитися зараз за місце в складі «Челсі» – питання відкрите. Попереду в нього щонайменше два варіанти розвитку подій, один з яких передбачає переїзд із Лондона…

У пошуках ігрової практики

Після появи офіційної інформації про повернення Михайла Мудрика тренер «Челсі» Хабі Алонсо, який очолив команду цього літа, підтримав українця. Він заявив, що хоче, аби футболіст став частиною команди, відзначив його позитивні якості, а саме вміння створювати моменти. Однак іспанець тричі повторив, що на адаптацію Михайла в команді знадобиться час.

«Ми раді за нього, насамперед – за нього самого. Напевно, ми не можемо повною мірою зрозуміти, через що йому довелося пройти за цей час. Ми хочемо, щоб він був частиною команди. Він має підтримку кожного. На це потрібен час, але тепер, коли все змінилося, ситуація почне рухатися вперед. Він хоче грати у футбол і бути частиною команди. Для нього це, мабуть, був справді дуже важкий період. Я бачив його ще в «Шахтарі», бачив, який вплив він мав на гру, наскільки він сильний у ситуаціях один в один. Він здатен сам створювати багато моментів. Це особливий гравець. Але, безумовно, на це знадобиться час», – сказав Алонсо. Та й з ним важко не погодитися.

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Мудрик не брав участі в офіційних матчах протягом майже двох років. Ба більше, не міг навіть брати участі в тренуваннях із командою. Через це важко оцінити, але легко здогадатися, в яких ігрових кондиціях він зараз перебуває. Не забуваймо також, що й до допінг-скандалу Михайлу в Лондоні вдавалося не все. У 73 матчах за «синіх» він забив 10 голів і віддав 11 асистів, а в сезоні, коли отримав бан за допінг, узагалі виступав переважно в Лізі конференцій УЄФА, куди тодішній головний тренер командм Енцо Мареска ставив ротаційний склад. Саме там українець мав найкращу статистику: 3 голи й 3 асисти в шести матчах.

Giving back to the fans. 💙 pic.twitter.com/Wr0bZPkaol — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2026

Тому очікувати на швидке повернення Мудрика до складу «синіх» не варто. За інформацією іноземних ЗМІ, у послугах українця зацікавлені одразу декілька клубів з найкращих чемпіонатів Європи. Пріоритетним для «Челсі» варіантом вважають оренду до французького «Страсбура». До слова, такий розвиток подій виглядає природно, бо клуб із Франції і «Челсі» мають спільних власників – компанію BlueCo. Паралельно talkSPORT повідомляє про інтерес трьох клубів англійської Прем’єр-ліги, серед них – новачок елітного дивізіону «Ковентрі». ЦІкаво, що останніх тренує Френк Лемпард, з яким Михайло пересікався, коли англієць очолював аристократів.

До завершення трансферного вікна залишається місяць. Приблизно стільки ж часу в Михайла, аби вразити Хабі Алонсо своєю грою на тренуваннях і спарингах перед початком сезону. Зараз лондонці перебувають на зборах у Гонконзі. Мудрик теж там і вже приєднався до тренувань.

Козирна карта збірної

Як би не розвинулася кар’єра Михайла Мудрика у клубному футболі, прямої заміни його профілю у збірній України зараз не видно. Він – класичний вінгер із високою швидкістю і дриблінгом, який допомагає команді створювати гольові моменти в матчах проти суперників, що грають від захисту. А ще, без сумніву, Михайло вирізняється серед інших досвідом ігор на найвищому рівні.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик у дії під час матчу проти Грузії в Лізі націй УЄФА

Тому такий футболіст точно не завадить Андреа Мальдері, який очолив збірну України після невдалого відбору синьо-жовтих до чемпіонату світу. Уже у вересні синьо-жовті проведуть два виїзні матчі групового етапу Ліги націй УЄФА – проти Угорщини і Грузії 25 і 28 вересня відповідно. Та й Мудрику ігровий час знадобиться. Він точно зголоднів за офіційними матчами після 20-місячної дискваліфікації.

Нехай це стане мотивацією вийти на новий рівень гри і в клубі, який би він не був, і в збірній України з футболу. З поверненням, Михайле.