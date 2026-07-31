Мудрик повертається у футбол: дискваліфікацію у справі про допінг скасовано

Український футболіст Михайло Мудрик отримав право знову брати участь в офіційних матчах після завершення антидопінгового провадження.

Про це оголосила Англійська футбольна асоціація.

Там зазначили, що 30 липня 2026 року за погодженням із Всесвітнім антидопінговим агентством було врегульовано дисциплінарне провадження щодо футболіста.

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У жовтні 2024 року Мудрик пройшов позазмагальний допінг-контроль, який виявив низьку концентрацію мельдонію – забороненої речовини. Після цього футболіста тимчасово відсторонили, а згодом незалежна регуляторна комісія призначила йому чотирирічну дискваліфікацію.

Після рішення комісії Мудрик подав апеляцію до Спортивний арбітражний суд. За цей час WADA внесло зміни до технічного документа щодо мінімальних рівнів звітності, через які концентрація мельдонію, виявлена у пробі українця, наразі вже не вважалася б підставою для фіксації антидопінгового порушення.

З урахуванням цих змін та інших обставин сторони досягли угоди. У її межах Мудрик визнав порушення антидопінгових правил і погодився на строк дискваліфікації, який фактично вже відбув.

"Пан Мудрик більше не є відстороненим і може негайно повернутися до участі у змаганнях", – повідомили в асоціації.

Сам футболіст після рішення опублікував заяву в Instagram. Він назвав цей період найважчим у своїй кар'єрі та подякував родині, друзям, керівництву й уболівальникам "Челсі", а також своїй юридичній команді за підтримку.

Мудрик також наголосив, що ніколи свідомо чи навмисно не вживав заборонених речовин, і заявив, що тепер зосереджується на поверненні у футбол та роботі заради успішного продовження кар'єри.

"Я вдячний, що цей процес завершився, що мені дозволили повернутися до футболу і я можу дивитися у майбутнє. Це був найважчий період моєї кар'єри", – написав футболіст.

У "Челсі" привітали завершення справи та заявили, що підтримували Мудрика протягом усього процесу, поважаючи антидопінгові правила та юридичні процедури.

"Ми раді, що ця справа завершилася і Михайло може негайно повернутися до футболу. Ми також вітаємо визнання того, що якби його пробу аналізували за нинішніми технічними стандартами, її не було б визнано позитивною і жодного порушення антидопінгових правил не було б зафіксовано", – зазначили у клубі.

Востаннє український вінгер виходив на поле в офіційному матчі наприкінці листопада 2024 року, коли "Челсі" переміг "Гайденгайм" (2:0) у Лізі конференцій. Тоді Мудрик відзначився забитим м'ячем.