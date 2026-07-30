"Полісся" завершило єврокубкову кампанію, поступившись у Лізі конференцій "Копенгагену"

Житомирське "Полісся" стало першим українським клубом цього сезону, який припинив участь у єврокубках. У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій підопічні Руслана Ротаня поступились "Копенгагену" після домашньої нічиєї 3:3.

У першому таймі данці вийшли вперед завдяки пенальті: Майсурадзе збив у власному штрафному майданчику Роберта, а Ельюнуссі виконав покарання, перегравши Бущана.

На початку другої половини гри для "Полісся" зажевріла надія на успіх - "Копенгаген" лишився в меншості після прямої червоної картки Судзукі за фол проти Краснопіра. На жаль, в більшості українці пропустили, відзначився найкорисніший у складі суперників Роберт.

Гол престижу команда з Житомира провела вже на 3-ій компенсованій хвилині, його автором став Гайдучик. Це був 26-ий удар "Полісся" в матчі: тотальна перевага, яка не втілилась у рахунок на табло. Поразка 1:2, яка залишає бронзового призера УПЛ без міжнародних матчів до наступного сезону.