Українські фехтувальниці перемогли росіянок і вийшли в чвертьфінал ЧС-2026

Тепер українки продовжать боротьбу за 5-8 місця.

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Жіноча збірна України у складі Аліни Комащук, Вікторії Коротченко, Олександри Бондар та Дар’ї Гонцової перемогли команду росіян та пробилася до чвертьфіналу Семпіонату світу в Гонконзі.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

За рахунку 33:40 на останній бій вийшла олімпійська чемпіонка Аліна Комащук, яка виграла його 12:4 та вирішальним уколом принесла Україні перемогу.

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Тепер українки продовжать боротьбу за 5-8 місця.

Зазначимо, що росіянки виступали на ЧС під національною абревіатурою своєї країни, у національній формі та під державним прапором.

Раніше, 26 липня , українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну спортсменку" з Росії.