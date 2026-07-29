Українські фехтувальниці перемогли росіянок і вийшли в чвертьфінал ЧС-2026

Жіноча збірна України у складі Аліни Комащук, Вікторії Коротченко, Олександри Бондар та Дар’ї Гонцової перемогли команду росіян та пробилася до чвертьфіналу Семпіонату світу в Гонконзі.
Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.
За рахунку 33:40 на останній бій вийшла олімпійська чемпіонка Аліна Комащук, яка виграла його 12:4 та вирішальним уколом принесла Україні перемогу.
Тепер українки продовжать боротьбу за 5-8 місця.
Зазначимо, що росіянки виступали на ЧС під національною абревіатурою своєї країни, у національній формі та під державним прапором.
Раніше, 26 липня , українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну спортсменку" з Росії.