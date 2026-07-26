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До МЗС Румунії викликали російського посла через збиті дрони

Результати інцидентів із БпЛА стануть основою дипломатичного протесту. 

До МЗС Румунії викликали російського посла через збиті дрони
глава МЗС Румунії Оана Цою
Фото: EPA/UPG

До МЗС Румунії викликали російського посла через інциденти із порушенням повітряного простору країни безпілотниками РФ. 

Заяву міністерки закордонних справ Румунії Оани Цою навело МЗС країни після того, як третій безпілотник за три дні був збитий в їхньому повітряному просторі.

Нам нагадали, що сьогодні о 10:13 ранку винищувач F-16 Повітряних сил Румунії збив ще один безпілотник над територіальними водами Румунії в районі Суліна—Кілія.

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Відповідно до розслідування, яке проводить Генеральна прокуратура, безпілотник, збитий вчора, є дроном типу Shahed, який Російська Федерація використовує у своїй агресивній війні проти України.

Розслідування щодо безпілотників, збитих учора та сьогодні, тривають.

«Саме результати цих розслідувань стануть основою дипломатичного протесту Румунії проти Російської Федерації. Є неприйнятним і нестерпним те, що Російська Федерація продовжує порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є абсолютно неприйнятними, і ми ставимося до них із максимальною серйозністю разом із нашими союзниками», – йдеться у заяві. 

У зв'язку з цими повторними порушеннями посла Російської Федерації було викликали до Міністерства закордонних справ Румунії.

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