Лісові пожежі у Франції наблизилися до виноробного регіону Бордо

За ніч довелося евакуювали ще 55 тисяч людей.

Масштабна лісова пожежа на південному заході Франції в ніч на неділю змусила евакуювати ще 55 тисяч людей. Таким чином лише в одному регіоні загальна кількість евакуйованих досягла 220 тисяч. Тим часом вогонь усе ближче підбирається до Бордо, центру одного з найвідоміших виноробних регіонів світу.

Як пише АР, влада регіону Жиронда, де розташоване Бордо, уночі оголосила евакуацію ще п'яти населених пунктів на південний захід від історичного міста. Сильний поривчастий вітер і надзвичайно сухі погодні умови значно ускладнили масштабну операцію зі стримування поширення вогню.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєз заявив, що після дуже важкої ночі для пожежників «ситуація залишається вкрай несприятливою». У ніч на неділю сильні пориви вітру знову роздмухали полум'я, прискоривши поширення величезної пожежі, яка вийшла з-під контролю ще в середині тижня.

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За даними префектури Жиронди, площа вигорілої території, більшу частину якої становлять соснові ліси та чагарники, висушені серією цьогорічних хвиль спеки, до ранку неділі збільшилася до приблизно 42 тисяч гектарів. Це майже у сім разів більше за площу острова Мангеттен і приблизно вчетверо більше за площу Парижа.

Пожежники намагаються стримати просування вогню до Бордо як із землі, так і з повітря. Авіація скидає воду та вогнегасні речовини, а до боротьби зі стихією залучили військових, щоб посилити виснажені цілодобовою роботою пожежні підрозділи.

Мер Бордо Тома Казнав заявив, що пожежа вже перебуває «біля воріт міської агломерації». У найближчій точці вона наблизилася до міста на відстань близько 15 кілометрів.

Префект Жиронди також розпорядився частково перекрити головну автомагістраль, яка веде до Бордо та з міста.

Ще одна масштабна пожежа, що палає південніше, в регіоні Ланди, цього тижня змусила евакуювати ще 30 тисяч людей. Загалом на південному заході Франції через пожежі свої домівки залишили вже понад 250 тисяч осіб.

У сусідній Іспанії влада також проводить нову хвилю евакуацій через пожежі у Валенсійському регіоні. Загалом неконтрольовані займання там, а також на захід від Мадрида, змусили цього тижня залишити домівки 116 тисяч людей.

У суботу пожежа забрала життя одного чоловіка. За даними місцевої влади, це перший підтверджений смертельний випадок під час нинішньої хвилі пожеж в Іспанії.

Раніше цього місяця на півдні Іспанії внаслідок масштабної лісової пожежі загинули 13 людей. Це стало найсмертоноснішою подібною катастрофою в країні за останні роки.