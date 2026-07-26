Румунія збила вже третій російський дрон, який порушив повітряний простір країни

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що вранці 26 липня винищувач F-16 знищив російський безпілотник над територіальними водами країни.

Про це він написав у мережі "Х".

За словами глави держави, інцидент стався о 10:13 у районі Суліна–Хілія.

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"Я вітаю румунських пілотів та наземні екіпажі за професіоналізм, мужність та ефективність, з якими вони виконують свої завдання. Своїми діями вони сприяють захисту національної території та безпеці румунських громадян", – заявив Нікушор Дан.

Президент також повідомив, що, за результатами розслідування Генпрокуратури Румунії, безпілотник, збитий напередодні, належить до типу "Shahed", який Росія використовує під час війни проти України.

Наразі триває розслідування щодо дронів, збитих упродовж двох останніх днів. Саме його результати стануть підставою для офіційного дипломатичного протесту Румунії до РФ.

"Неприпустимо і нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками", – заявив президент Румунії.

Військово-повітряні сили Румунії вранці 25 липня вдруге за два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. За словами президента Нікушора Дана, дрон знищив румунський пілот з винищувача F-16.