Міністр освіти Індії пішов у відставку після протестів через витік екзаменаційних завдань

Міністр освіти Індії Дхармендра Прадхан пішов у відставку після масових протестів у Нью-Делі через порушення під час іспитів у вишах країни.

Про це повідомляє France24.

Довіра громадськості до системи тестування в університетах Індії була підірвана, зокрема, через витік відповідей на вступний іспит до медичних вищих закладів, через який понад два мільйони абітурієнтів змушені були складати його повторно.

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Тисячі молодих людей зібралися цього тижня в столиці та інших регіонах країни під прапором руху “The Cockroach Janta Party” (CJP), вимагаючи реформи системи освіти та відставки Прадхана. Під час мітингів поліція застосувала сльозогінний газ і кийки проти протестувальників, які намагалися пройти маршем від місця проведення акції до парламенту.

Протестувальники вимагали подолати безробіття, створити перспективи для молоді та виступали проти дедалі автократичнішого стилю правління прем’єр-міністра Нарендри Моді. Cеред інших вимог: компенсація тим, хто постраждав від порушень під час іспитів, та закриття судових справ проти протестувальників.

“Мені боляче бачити події останніх 10 днів. Це не питання мого особистого престижу”, – написав Прадхан на соціальній платформі X.

Фото: EPA/UPG Протести у Бенґалуру на півдні Індії

Після відставки Прадхана у CJP заявили, що всі їхні вимоги були виконані і вони скасовують протести.

Акції стали одним з найбільших викликів для адміністрації індуїстського націоналіста Моді з моменту його переобрання у 2024 році.

Лідер індійської опозиції Рахул Ганді, внук колишньої прем’єр-міністерки Індії Індіри Ганді, висловив свою підтримку протестувальникам, назвавши відставку Прадхана “величезним кроком”. Ганді, його сестру і десятки активістів затримували під час протестів.