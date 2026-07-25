Генсек ООН Антоніу Гутерреш уперше за 17 років прибув із візитом до Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у суботу прибув з офіційним візитом до Дамаска, де проведе переговори з керівництвом Сирії щодо зміцнення стабільності на Близькому Сході та повоєнного відновлення країни після майже 14-річної громадянської війни.

Про це пише агентство SANA.

В аеропорту сирійської столиці главу ООН зустрів міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані. Це перший візит генерального секретаря Організації до Сирії за майже 17 років.

У програмі поїздки заплановані переговори з міністром закордонних справ, зустріч із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, а також відвідування міста Ель-Кунейтра на південному заході країни, де розташована штаб-квартира миротворчих сил ООН.

Очікується, що візит стане початком відновлення реалізації програм ООН у Сирії. Йдеться про проєкти у сферах освіти, охорони здоров’я, енергетики, водопостачання, сільського господарства, захисту довкілля та цифрової трансформації, які мають сприяти повоєнній відбудові та сталому розвитку країни.

Гутерреш став першим із 2009 року генеральним секретарем ООН, який відвідав Дамаск. До нього останнім Сирію відвідував Пан Гі Мун, який очолював Організацію Об'єднаних Націй у 2007–2016 роках.