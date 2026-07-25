Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Україна сподівається на підтримку Японії у налагодженні виробництва на своїй території систем ППО Patriot за американською ліцензією.

Про це в інтерв’ю Kyodo News заявив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця.

За його словами, Київ підтримує політичний діалог із Токіо щодо можливих шляхів співпраці, адже Японія є однією з небагатьох країн, які мають ліцензію на виробництво зенітно-ракетних систем Patriot.

"Ми підтримуємо політичний діалог щодо пошуку шляхів співпраці у цьому питанні з Японією, яка є однією з небагатьох країн, що отримали ліцензію на виробництво зенітно-ракетної системи Patriot", – зазначив Кислиця.

Кислиця наголосив, що комплекси Patriot мають виключно оборонне призначення, тому, на його думку, пацифістська Конституція Японії не повинна створювати законодавчих перешкод для такої співпраці.

Водночас він не став коментувати, чи веде Україна переговори з компанією Mitsubishi Heavy Industries – основним виробником ліцензійних систем Patriot для японських Сил самооборони.