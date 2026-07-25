Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСвіт

Україна розраховує на підтримку Японії у виробництві систем Patriot, – Кислиця

Київ підтримує політичний діалог із Токіо щодо можливих шляхів співпраці.

Україна розраховує на підтримку Японії у виробництві систем Patriot, – Кислиця
Сергій Кислиця, перший заступник керівника офісу ОПУ , член української переговорної групи
Фото: Зоряна Стельмах

Україна сподівається на підтримку Японії у налагодженні виробництва на своїй території систем ППО Patriot за американською ліцензією. 

Про це в інтерв’ю Kyodo News заявив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця.

За його словами, Київ підтримує політичний діалог із Токіо щодо можливих шляхів співпраці, адже Японія є однією з небагатьох країн, які мають ліцензію на виробництво зенітно-ракетних систем Patriot.

"Ми підтримуємо політичний діалог щодо пошуку шляхів співпраці у цьому питанні з Японією, яка є однією з небагатьох країн, що отримали ліцензію на виробництво зенітно-ракетної системи Patriot", – зазначив Кислиця.

Кислиця наголосив, що комплекси Patriot мають виключно оборонне призначення, тому, на його думку, пацифістська Конституція Японії не повинна створювати законодавчих перешкод для такої співпраці.

Водночас він не став коментувати, чи веде Україна переговори з компанією Mitsubishi Heavy Industries – основним виробником ліцензійних систем Patriot для японських Сил самооборони.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies