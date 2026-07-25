Карім Хан був остаточно звільнений з посади прокурора Міжнародного кримінального суду

Людина, що домоглася ордеру на арешт Путіна, більше не працює в органі правосуддя.

Асамблея держав-членів Міжнародного кримінального суду на своєму засіданні ухвалила рішення про остаточне звільнення Каріма Хана з посади прокурора.

Як пише Reuters, припинення повноважень британського юриста підтримали 82 країни зі 125. Причиною є звинувачення у сексуальних домаганнях, які були висунуті проти нього співробітницею офісу прокурора у період 2023-2024 років.

Сам Хан заперечує вчинення злочинів сексуального характеру щодо колеги. Перші повідомлення про порушення з боку прокурора за дивним збігом обставин з'явилися лише за два тижні до того, як він звинуватив ізраїльський уряд у вчиненні воєнних злочинів та клопотав про арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Найбільше досягнення Каріма Хана на посаді прокурора МКС полягає у видачі за його поданням ордеру на арешт російського диктатора Путіна у березні 2023 року. Кремлівського правителя було звинувачено у вчиненні злочину, що полягає у примусовій депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України.