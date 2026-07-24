ЦПД: США внесли 33 російські установи до списку загроз національній безпеці

Міністерство оборони США оприлюднило перелік зі 130 іноземних наукових та освітніх організацій, які становлять загрозу національній безпеці США. До списку потрапили 33 російські установи, серед них - ключові технічні університети Росії.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Пентагон рекомендував американським дослідникам припинити будь-яку співпрацю з ними, а також повністю заблокував їхнє фінансування з оборонного бюджету США через ризики використання результатів досліджень у військових цілях.
"Провідні російські університети та наукові центри давно перетворені на гвинтики військово-промислового комплексу рф, працюючи безпосередньо на забезпечення загарбницьких дій та агресивної політики кремля", - зазначили в ЦПД.
- Російським школярам у перелік літератури включили книжки про війну проти України. У списку для шкіл і позакласного читання з’явився окремий розділ під назвою “Za наших”.