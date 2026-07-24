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ЦПД: США внесли 33 російські установи до списку загроз національній безпеці

Серед них - ключові техуніверситети Росії.

ЦПД: США внесли 33 російські установи до списку загроз національній безпеці
Фото: Центр протидії дезінформації/Telegram

Міністерство оборони США оприлюднило перелік зі 130 іноземних наукових та освітніх організацій, які становлять загрозу національній безпеці США. До списку потрапили 33 російські установи, серед них -  ключові технічні університети Росії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пентагон рекомендував американським дослідникам припинити будь-яку співпрацю з ними, а також повністю заблокував їхнє фінансування з оборонного бюджету США через ризики використання результатів досліджень у військових цілях.

"Провідні російські університети та наукові центри давно перетворені на гвинтики військово-промислового комплексу рф, працюючи безпосередньо на забезпечення загарбницьких дій та агресивної політики кремля", - зазначили в ЦПД.

  • Російським школярам у перелік літератури включили книжки про війну проти України. У списку для шкіл і позакласного читання з’явився окремий розділ під назвою “Za наших”.
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