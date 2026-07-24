ЦПД: США внесли 33 російські установи до списку загроз національній безпеці

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Міністерство оборони США оприлюднило перелік зі 130 іноземних наукових та освітніх організацій, які становлять загрозу національній безпеці США. До списку потрапили 33 російські установи, серед них - ключові технічні університети Росії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пентагон рекомендував американським дослідникам припинити будь-яку співпрацю з ними, а також повністю заблокував їхнє фінансування з оборонного бюджету США через ризики використання результатів досліджень у військових цілях.

"Провідні російські університети та наукові центри давно перетворені на гвинтики військово-промислового комплексу рф, працюючи безпосередньо на забезпечення загарбницьких дій та агресивної політики кремля", - зазначили в ЦПД.