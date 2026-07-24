Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
ГоловнаСвіт

Сибіга обговорив із главою МЗС Туреччини російські загрози судноплавству в Чорному морі

Глава МЗС України привітав турецького колегу із ратифікацією Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Сибіга обговорив із главою МЗС Туреччини російські загрози судноплавству в Чорному морі
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі, свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X.

Глава української дипломатії привітав турецького колегу з успішним візитом до Києва та ратифікацією Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Реклама

Сибіга поінформував Фідана про посилення російського терору проти цивільного судноплавства у Чорному морі.

Читайте такожМЗС України закликає судноплавні компанії тимчасово припинити рейси до російських портів у Чорному морі

"Я поінформував свого турецького колегу про ескалацію російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі", – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Туреччина як найпотужніша чорноморська держава та країна, яка з 2022 року має успішний досвід миротворчих зусиль, може відіграти ключову роль у відновленні свободи судноплавства.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies