Сибіга обговорив із главою МЗС Туреччини російські загрози судноплавству в Чорному морі

Глава МЗС України привітав турецького колегу із ратифікацією Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі, свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X.

Глава української дипломатії привітав турецького колегу з успішним візитом до Києва та ратифікацією Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

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Сибіга поінформував Фідана про посилення російського терору проти цивільного судноплавства у Чорному морі.

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"Я поінформував свого турецького колегу про ескалацію російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі", – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Туреччина як найпотужніша чорноморська держава та країна, яка з 2022 року має успішний досвід миротворчих зусиль, може відіграти ключову роль у відновленні свободи судноплавства.