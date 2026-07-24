Естонська розвідка: успішні удари України завдають серйозної шкоди російській економіці

Через атаки на Wildberries прямі збитки можуть сягати 2 мільярдів доларів.

Успішні далекобійні удари України по території Росії, новими цілями яких минулого тижня стали склади великих інтернет-платформ, завдають відчутної шкоди економіці країни-агресора.

Про це йдеться в оприлюдненому в п'ятницю щотижневому огляді Центру військової розвідки Сил оборони Естонії, пише ERR.

У звіті йдеться, що такі атаки ще більше погіршують діловий клімат у Росії. За оцінкою Центрального банку РФ, відповідний індекс у липні знизився до –3,6 пункту, що є найнижчим показником із середини 2022 року. Попри спроби президента Путіна створити враження, що російська економіка почувається відносно добре — за його словами, у травні вона зросла на 0,3% — «українські далекобійні удари дедалі більше змінюють цю реальність».

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Минулого тижня Україна вперше включила до переліку цілей склади компанії Wildberries, атакувавши їх у Московській і Тамбовській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях. Хоча найбільший російський маркетплейс формально не є військовою компанією, через нього продаються бронежилети, засоби захисту, військова форма, безпілотники та комплектуючі до них. Цими товарами активно користуються російські військові підрозділи та особи, які їх підтримують.

За оцінкою естонської військової розвідки, послугами Wildberries та його конкурента Ozon користується значна частина населення Росії, тому українські атаки мають не лише прямий економічний ефект, а й значний психологічний вплив. Прямі збитки можуть сягати 2 мільярдів доларів.

Розвідка також нагадує, що загальна вартість товарів, проданих Wildberries у 2025 році, становила близько 3% ВВП Росії, що свідчить про масштаб впливу компанії на економіку країни.

Україна також інтенсивно атакує російське судноплавство в Азовському та Чорному морях. Основною ціллю залишаються судна, що забезпечують постачання окупованого Криму, а також автомобільний транспорт, який використовується з цією ж метою. За даними розвідки, у червні обсяги автомобільних перевезень до Криму скоротилися на 70%, а на дорогах, що ведуть на півострів, діють жорсткі обмеження для цивільного транспорту.

За оцінкою командувача українських Сил безпілотних систем Роберта Бровді, удари по поромній переправі через Керченську протоку скоротили її пропускну спроможність на 75%.

Загалом у межах операції вже було уражено майже 200 суден, переважно в Азовському морі. Це значно ускладнило забезпечення окупованого Криму та російський експорт пального.

Естонська розвідка зазначає, що саме обмеження використання портів Азовського моря можуть призвести до скорочення експорту російської пшениці в липні майже на 20%. У відповідь російське командування намагається посилити захист портів і суден, перекидаючи додаткові підрозділи ППО та операторів безпілотників із підрозділу «Рубікон».

Українські безпілотники також систематично атакують енергетичну інфраструктуру окупованого Криму.

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Із початку липня було успішно уражено понад 100 енергетичних об'єктів. Унаслідок атак на всьому півострові діють обмеження на споживання електроенергії, понад половина мешканців регулярно стикається з тривалими відключеннями світла, а окупаційна адміністрація заявила, що не здатна забезпечити регулярне постачання пального або навіть скласти графіки відключень електроенергії.

Україна також успішно атакувала підприємства паливної промисловості в Московській області, Краснодарському та Ставропольському краях. Крім того, удару зазнав військовий аеродром Енгельс, де був знищений стратегічний бомбардувальник Ту-95.

Протягом останнього тижня Росія застосувала проти України 864 ударні безпілотники і 78 ракет різних типів. Тижнем раніше було використано 858 дронів і 42 ракети.

У розвідці зазначають, що збільшення кількості балістичних ракет свідчить про прагнення Росії використати труднощі України із забезпеченням систем ППО ракетами-перехоплювачами.

Російські удари були спрямовані проти транспортної, промислової, сільськогосподарської та енергетичної інфраструктури щонайменше у десяти областях України.

У багатьох регіонах виникли перебої з електропостачанням. Повторних ударів також зазнавали житлові будинки та об'єкти компанії «Нова пошта», що, за оцінкою естонської розвідки, є продовженням цілеспрямованої кампанії терору проти українського суспільства.

У середньому за добу відбувалося 244 бойові зіткнення, що приблизно на 7% менше, ніж тижнем раніше. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках у Донецькій області, а також на Лиманському напрямку та поблизу Гуляйполя в Запорізькій області.

Українські сили здійснили контратаки на Слов'янському та Лиманському напрямках, на заході Запорізької області, а також у Сумській й Харківській областях. Крім того, вони просунулися вперед і звільнили окуповані території в районі Олександрівки Дніпропетровської області.

Середньодобові втрати російської армії становили близько 1400 військовослужбовців, що відповідає показникам попереднього тижня.