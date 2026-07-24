Через лісові пожежі в Європі евакуюють десятки тисяч людей

Масштабні лісові пожежі у Франції, Іспанії та Італії призвели до оголошення евакуації, яка стосується десятків тисяч людей.

Як пише Deutsche Welle, найбільше громадян - понад 12 тисяч - залишили свої домівки через загрозу вогняної стихії у Франції. Там президент Емманюель Макрон оголосив про застосування механізму цивільного захисту Євросоюзу, що дозволить залучати допомогу для ліквідації загорянь від інших держав блоку, зокрема з Хорватії, Чехії та Словаччини.

В Іспанії влада столичного регіону запровадила у Мадриді та околицях режим надзвичайної ситуації. Щонайменше 10 тисяч людей тимчасово переселили у безпечніші місця. Уряд Педро Санчеза заявив, що задіяв усі наявні у нього ресурси для зупинки поширення вогню.

На Сицілії боротьбу зі 160 осередками займання ведуть близько 6 тисяч пожежників. Влада регіону Калабрія в Італії повідомила про дикі випадки роботи паліїв, які прив'язували до хвостів бродячих котів ганчірки з легкозаймистою сумішшю для того, щоб спровокувати загоряння.