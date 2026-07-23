У Чехії розбився військовий гелікоптер

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У четвер на авіабазі у південно-східній частині Чехії розбився військовий гелікоптер UH-1Y Venom.

Унаслідок авіакатастрофи один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення, передає Euronews.

Збройні сили країни повідомили, що аварія сталася на 22-й авіабазі вертолітної авіації у Намешті-над-Ославоу.

Міністр оборони Чехії Яромир Зуна назвав подію трагедією, яка вразила всіх. На місці події вже працюють екстрені служби в спеціальна комісія, яка з'ясовує обставини і причини падіння.

Збройні сили Чехії розпочали розслідування інциденту. На час перевірки військове командування тимчасово призупинило польоти всіх гелікоптерів серії H-1.