В Угорщині розслідують угоду з китайським гігантом BYD, де працює Сіярто

Перевірка торкнеться субсидій, податкових пільг і дозволів, які отримували великі компанії за часів уряду Віктора Орбана.

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Угорщина розпочала розслідування щодо державних субсидій, наданих китайському виробнику електромобілів BYD.

Причиною став перехід колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто на роботу до цієї компанії, пише Euronews.

Ситуація викликала занепокоєння щодо конфлікту інтересів, адже саме Сіярто під час роботи в уряді домовлявся про державні пільги для автовиробника.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр повідомив про перевірку всіх рішень, переговорів та зобов’язань, які Сіярто уклав із BYD. Перевірка торкнеться субсидій, податкових пільг і дозволів, які отримували великі компанії за часів уряду Віктора Орбана.

Уряд перевірить, хто готував ці рішення, які застереження фахівців ігнорували і якого збитку це завдало платникам податків, довкіллю і місцевим громадам.