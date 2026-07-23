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В Угорщині розслідують угоду з китайським гігантом BYD, де працює Сіярто

Перевірка торкнеться субсидій, податкових пільг і дозволів, які отримували великі компанії за часів уряду Віктора Орбана.

В Угорщині розслідують угоду з китайським гігантом BYD, де працює Сіярто
ексміністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина розпочала розслідування щодо державних субсидій, наданих китайському виробнику електромобілів BYD. 

Причиною став перехід колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто на роботу до цієї компанії, пише Euronews

Ситуація викликала занепокоєння щодо конфлікту інтересів, адже саме Сіярто під час роботи в уряді домовлявся про державні пільги для автовиробника.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр повідомив про перевірку всіх рішень, переговорів та зобов’язань, які Сіярто уклав із BYD. Перевірка торкнеться субсидій, податкових пільг і дозволів, які отримували великі компанії за часів уряду Віктора Орбана.

Уряд перевірить, хто готував ці рішення, які застереження фахівців ігнорували і якого збитку це завдало платникам податків, довкіллю і місцевим громадам.

  • Зараз BYD будує свій перший європейський завод у Сегеді, що дозволяє компанії уникати ввізного мита ЄС на китайські електромобілі. 
  • Попередній уряд Орбана активно залучав китайські інвестиції і намагався перетворити країну на світовий центр виробництва електромобілів.
  • Правозахисники з Transparency International назвали перехід Сіярто класичним прикладом ситуації, коли посадовці одразу після звільнення переходять у приватний сектор. 
  • Наразі в Угорщині немає закону, який би зобов'язував колишніх міністрів витримувати паузу перед працевлаштуванням у бізнесі, з яким вони взаємодіяли на службі. 
  • Експерти побоюються, що глибокі знання ексчиновника про роботу державного апарату дадуть китайській компанії можливість тиснути на уряд під час майбутніх угод.
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