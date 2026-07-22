Угорщина знову заблокувала рішення щодо 2 і 3 кластерів переговорів про вступ ЄС для України і Молдови

Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу перемовних кластерів №2 та №3 для України та Молдови.
Це сталося під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), передає «Європейська правда».
Це була вже друга спроба переконати Угорщину і погодити результати для двох країн, однак вона знову завершилася провалом.
Через небажання угорської сторони підтримати рішення це питання відклали. Наступну спробу затвердити результати скринінгу запланували на 1 вересня.
- 17 липня під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення, Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття другого і третього перемовних кластерів для України.
- При цьому Будапешт погодився відкрити третій кластер для Молдови.