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Угорщина знову заблокувала рішення щодо 2 і 3 кластерів переговорів про вступ ЄС для України і Молдови

Нову спробу затвердити результати скринінгу запланували на 1 вересня.

Угорщина знову заблокувала рішення щодо 2 і 3 кластерів переговорів про вступ ЄС для України і Молдови
Прапори України, ЄС та Угорщини
Фото: телеграм Олексія Кулеби

Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу перемовних кластерів №2 та №3 для України та Молдови. 

Це сталося під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), передає «Європейська правда».

Це була вже друга спроба переконати Угорщину і погодити результати для двох країн, однак вона знову завершилася провалом.

Через небажання угорської сторони підтримати рішення це питання відклали. Наступну спробу затвердити результати скринінгу запланували на 1 вересня.

  • 17 липня під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення, Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття другого і третього перемовних кластерів для України
  • При цьому Будапешт погодився відкрити третій кластер для Молдови.
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