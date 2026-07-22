Угорщина знову заблокувала рішення щодо 2 і 3 кластерів переговорів про вступ ЄС для України і Молдови

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Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу перемовних кластерів №2 та №3 для України та Молдови.

Це сталося під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), передає «Європейська правда».

Це була вже друга спроба переконати Угорщину і погодити результати для двох країн, однак вона знову завершилася провалом.

Через небажання угорської сторони підтримати рішення це питання відклали. Наступну спробу затвердити результати скринінгу запланували на 1 вересня.