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Bloomberg: Путін різко змінив риторику щодо окупованих територій після провалених переговорів з Трампом

Російський президент начебто вже не розглядає часткового повернення окупованих територій в рамках мирної угоди.

Bloomberg: Путін різко змінив риторику щодо окупованих територій після провалених переговорів з Трампом
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Після неуспішних переговорів з Дональдом Трампом Володимир Путін переглянув свою позицію щодо окупованих територій України. Про це з посиланням на інсайдерів у Кремлі пише Bloomberg.

Настрій у президента Росії, кажуть джерела, змінився досить різко. Путін вже вважає свою зустріч з главою Білого дому на Алясці провальною, адже жодного бажаного результату щодо України досягнути не вдалось.

Раніше Путін нібито був готовий на обговорення певних територіальних компромісів з Вашингтоном і Києвом. Зараз він прагне повного захоплення Донецької області, а також збереження за росіянами частини територій Сумщини та Харківщини. Саме ці землі у прикордонні мають стати буферною зоною.

Також до такої позиції Путіна схилили успішні удари України по російських об’єктах, особливо боляче він сприйняв атаки по Москві і загалом паливну кризу.

Не переконує змінити думку Путіна і підтримка Трампом законопроєкту про санкції проти Росії, які передбачають тарифи для найбільших покупців російської нафти. Умова, яку ставить Путін, кажуть джерела, залишається тією самою – повна окупація Донеччини і лише тоді можливі перемовини.

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