В ОП повідомили про нову зустріч з Михайлом Федоровим

Президент Володимир Зеленський 21 липня провів ще одну зустріч з Михайлом Федоровим, який втратив посаду міністра оборони після оновлення уряду. Про це журналістам повідомив президентський радник Дмитро Литвин.

Близько 21 години він розповів, що зустрічі глави країни ще тривають. До цього він сказав, що нині Володимир Зеленський проводить вирішальні зустрічі.

З 16 липня в Києві та інших містах тривають мітинги, учасники яких вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнення головнокомандувача Олександра Сирського.

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Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.

Ігор Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.

Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. В суботу Зеленський сказав, що будуть напрацьовані рішення стосовно армії.

Точної причини рішення заміни керівника міністерства оборони президент не комунікував, але казав, що між МО і керівництвом армії був конфлікт, через який вони не могли налагодити співпрацю. Сам Федоров звинувачував Сирського в тому, що той поставив ультиматум про його звільнення. Ексміністр сказав, що він натомість пропонував президенту замінити головнокомандувача та керівника Генштабу.

За інформацією Financial Times, президент пропонував Федорову декілька посад, але він згоден лише на попередню – міністра оборони. Федоров був у президентській команді від самого початку, з 2019 року. Очолив нове на той час міністерство цифрової трансформації, згодом став першим віцепрем'єром.

Олександр Сирський у день пресконференції Федорова коротко прокоментував його заяви: «Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення». Він подякував Федорову за роботу.

20 липня він опублікував колонку на порталі «Мілітарний», у якій сказав, що не вважає, що мав конфлікт з Федоровим. Він відповів на деякі звинувачення, які йому закидали, і сказав, що займається війною, а не медіа.



