Велика Британія отримала нового міністра оборони: у першій заяві він згадав про Україну

Новим головою Міністерства оборони Великої Британії став Вес Стрітінг. Він замінив на посаді колишнього офіцера Дена Джарвіса.
У свої першій промові на посаді Стрітінг окреслив головні пріоритети роботи. Про це повідомляє Sky News.
Міністр наголосив, що передусім спрямує свої зусилля на гарантування безпеки Великої Британії. Не оминув увагою і Україну. "Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси, і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – пояснив Стрітінг.
Раніше політик вже був на посаді міністра – охорони здоров’я. Він покинув посаду у травні. Повторно Стрітінг повернувся в уряд за нового прем’єр-міністра Британії Енді Бернема.
Що відомо про Веса Стрітінга?
- Стрітінгу – 43 роки. Ще у студентські роки він почав займатись політикою. Був на чолі Національної спілки студентів
- У 2015 році вперше потрапив у парламент. Через 2 роки здобув повторну перемогу в своєму окрузі.
- У 2021 році увійшов до тіньового уряду Кіра Стармера. У листопаді цього ж року Стрітінг був призначений тіньовим міністром охорони здоров’я та соціального забезпечення.
- З липня 2024 року до травня 2026 року Стрітінг був міністром охорони здоров’я та соціального забезпечення.