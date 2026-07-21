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Велика Британія отримала нового міністра оборони: у першій заяві він згадав про Україну

Вес Стрітінг зазначив, що твердо стоятиме поруч з союзниками на боці України.

Велика Британія отримала нового міністра оборони: у першій заяві він згадав про Україну
Міністр оборони Британії Вес Стрітінг
Фото: Sky News

Новим головою Міністерства оборони Великої Британії став Вес Стрітінг. Він замінив на посаді колишнього офіцера Дена Джарвіса.

У свої першій промові на посаді Стрітінг окреслив головні пріоритети роботи. Про це повідомляє Sky News.

Міністр наголосив, що передусім спрямує свої зусилля на гарантування безпеки Великої Британії. Не оминув увагою і Україну. "Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси, і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – пояснив Стрітінг.

Раніше політик вже був на посаді міністра – охорони здоров’я. Він покинув посаду у травні. Повторно Стрітінг повернувся в уряд за нового прем’єр-міністра Британії Енді Бернема.

Що відомо про Веса Стрітінга?

  • Стрітінгу – 43 роки. Ще у студентські роки він почав займатись політикою. Був на чолі Національної спілки студентів
  • У 2015 році вперше потрапив у парламент. Через 2 роки здобув повторну перемогу в своєму окрузі.
  • У 2021 році увійшов до тіньового уряду Кіра Стармера. У листопаді цього ж року Стрітінг був призначений тіньовим міністром охорони здоров’я та соціального забезпечення.
  • З липня 2024 року до травня 2026 року Стрітінг був міністром охорони здоров’я та соціального забезпечення.
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