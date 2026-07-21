Велика Британія отримала нового міністра оборони: у першій заяві він згадав про Україну

Вес Стрітінг зазначив, що твердо стоятиме поруч з союзниками на боці України.

Новим головою Міністерства оборони Великої Британії став Вес Стрітінг. Він замінив на посаді колишнього офіцера Дена Джарвіса.

У свої першій промові на посаді Стрітінг окреслив головні пріоритети роботи. Про це повідомляє Sky News.

Міністр наголосив, що передусім спрямує свої зусилля на гарантування безпеки Великої Британії. Не оминув увагою і Україну. "Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси, і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – пояснив Стрітінг.

Раніше політик вже був на посаді міністра – охорони здоров’я. Він покинув посаду у травні. Повторно Стрітінг повернувся в уряд за нового прем’єр-міністра Британії Енді Бернема.

Що відомо про Веса Стрітінга?