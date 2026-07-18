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FT: Зеленський розглядає можливість звільнення головкома Сирського на тлі зростання протестів

Видання зазначає, що протести розпочалися після втрати посади міністра оборони Михайлом Федоровим.

FT: Зеленський розглядає можливість звільнення головкома Сирського на тлі зростання протестів
Зеленський та Сирський (архівне фото)
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського на тлі масштабної кризи у військово-політичному керівництві, що загострилася після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставленого представника Офісу президента.

За даними видання, цими вихідними Зеленський збирає командувачів військ, щоб заслухати їхню оцінку ситуації на фронті та провести співбесіди з потенційними кандидатами на посаду головнокомандувача.

Співрозмовник FT стверджує, що президент готовий звільнити Сирського, якщо знайде кандидата, здатного забезпечити безболісну передачу командування та зберегти стійкість оборони на понад 1200-кілометровій лінії фронту.

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Як зазначає видання, рішення про можливу відставку Сирського обговорюється на тлі протестів, які спалахнули після звільнення Федорова з посади міністра оборони. Спочатку демонстрації були спрямовані проти кадрового рішення президента, однак згодом головною вимогою протестувальників стала відставка головнокомандувача.

У п'ятницю ввечері, за інформацією Financial Times, тисячі людей зібралися біля будівлі Офісу президента в Києві, скандуючи: «Сирського — у відставку!». Організатор акції, ветеран Дмитро Козятинський, закликав продовжити протести та назвав двома ключовими вимогами звільнення Сирського і повернення Федорова на посаду міністра оборони.

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Видання нагадує, що сам Зеленський цього тижня підтвердив глибокий конфлікт між Федоровим і Сирським, заявивши, що вони більше не могли спілкуватися без його особистого посередництва.

Водночас Федоров під час пресконференції заявив, що Сирський блокував його реформи Міністерства оборони та не підтримував зміну підходів до ведення війни. За його словами, майбутнє війни — за безпілотниками й автоматизацією, тоді як головнокомандувач продовжував робити ставку на традиційне застосування піхоти та артилерії.

За інформацією FT, західні партнери України та представники НАТО підтримували реформаторські плани Федорова, а його відставка стала несподіванкою для багатьох міжнародних союзників.

Олександр Сирський очолює Збройні сили України з лютого 2024 року, коли на посаді головнокомандувача змінив Валерія Залужного, який нині є послом України у Великій Британії. Водночас сам Сирський публічно не коментував звинувачення на свою адресу.

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