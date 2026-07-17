Зеленський про відносини з Польщею: Україна відкриє всі архіви СБУ і СЗР щодо Волині

Україна відкриє всі архіви щодо подій на Волині у минулому столітті, аби нормалізувати відносини із Польщею.

Про це заявив Володимир Зеленський після наради щодо політики на, за його словами, «польському напрямку».

Також наша держава дасть більше дозволів на ексгумаційні роботи і розширить можливості Українського інституту національної пам’яті.

«Домовилися зробити кілька ключових речей. Перше: будуть рішення на дипломатичному напрямку. Друге: будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Третє: будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи, і разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт. Четверте: обговорили можливі формати для розширення міжсуспільного діалогу України та Польщі. П’яте: домовилися з Олександром Алфьоровим, керівником Українського інституту національної пам’яті, про розширення можливостей інституту», - розповів глава держави.

Зеленський закликав уряд і профільний комітет Верховної Ради розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Інституту нацпам’яті.