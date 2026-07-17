Колишній віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка працюватиме в представництві України в ЄС у Брюсселі. Він суміщатиме цю роботу з функцією торговельного представника в рамках домовленостей з ключовими партнерами, повідомив 17 липня президент Володимир Зеленський.

Він провів з Тарасом Качкою розмову і подякував йому за «змістовність, конструктивність взаємодії» України з європейськими інституціями. Зеленський сказав, що тепер потрібно розвивати більше секторальної і деталізованої активності для проходження уже відкритих кластерів.

«Та зосередитись на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів. Очікуємо на рішення ще по чотирьох кластерах. Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі», – прокоментував президент України.

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Тараса Качку відправили в відставку разом з іншими міністрами уряду Юлії Свириденко. 16 липня новим віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції став Всеволод Ченцов, який з 2021-го був представником України при Євросоюзі.

Хто такий Тарас Качка?

Віцепрезидент зі стратегічного розвитку (з січня 2014), та в.о. президента (листопад 2014 – квітень 2015) Американської торговельної палати в Україні.

Працював менеджером з питань регуляторної політики у міжнародних корпораціях, а також у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Міністерстві юстиції України (заступник директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції).

Був уповноваженим з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України (на громадських засадах). Керував «Українським медіа центром реформ» та входив в Цільову команду з податкової реформи при Міністерстві фінансів.

З 6 вересня 2019 – заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України.

8 червня 2020 року призначений заступником голови Ради Міжнародної ради по зерну (IGC).

16 липня 2025 року президент Володимир Зеленський представив кандидатуру Тараса Качки на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

17 липня 2025 року Верховна Рада підтримала подання нової прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та проголосувала за оновлений склад уряду. Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

14 липня 2026 року Верховна Рада України проголосувала за відставку Кабінету міністрів України на чолі з Юлією Свириденко. Після формування нового складу уряду не зберіг посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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