Зеленський: Клименко є одним з кандидатів на посаду міністра оборони, Федоров лишиться в команді

Зеленський сказав, що між міністерством оборони і керівництвом армії був складний діалог на різних рівнях, питання не в особистостях.

Михайло Федоров може залишитися в команді президента Володимира Зеленського. В якій саме ролі – будуть обговорювати.

Ігор Клименко, який очолював міністерство внутрішніх справ, є одним з кандидатів на посаду очільника МО. Однак подання до Верховної ради ще не робили, повідомив президент на брифінгу в Києві з нагоди візити британського прем'єра Кіра Стармера.

«В нього є дуже сильні сторони, як і в Михайла, є дуже сильні сторони. Тут питання, як я на це дивлюсь. Перше: армія повинна працювати з міністерством разом. Друга історія: ТЦК. Я вже не можу сказати, що ТЦК, вони десь у військових, як я вам і сказав, що питання мобілізації – воно складне, і ним треба всім займатись, і армії, і військовим», – сказав президент.

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Він вважає, що в Клименка «знищення ганебних моментів бусифікаційних» може вийти. Президент ще раз підкреслив, що поки не визначився з кандидатом у міністри оборони.

На запитання журналістки Суспільного про те, чому він обрав Клименка замість Федорова, президент сказав:

«Під час війни у нас не може бути виборів через безпекові мережі, ви це прекрасно знаєте. І для нас дуже важливо зберегти єдність нашої держави. Ми довго всі працюємо разом, і іноді бувають конфлікти. Закон дозволяє, дійсно, робити перезавантаження урядові, і іноді ти можеш бути в тій чи іншій складній ситуації».

Він подякував нардепам за підтримку кандидатури нового прем'єра, якого охарактеризував як професійного енергетика, який має пришвидшити підготовку до зими.

Зеленський сказав, що пріоритетом є поле бою, а між міністерством оборони і керівництвом армії ув складний діалог на різних рівнях, питання не в особистостях.

«Впевнений, що Михайло залишатиметься в команді моїй, ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати. Як і, до речі, важливі міністри, які були весь цей час в Кабінеті міністрів», – сказав Зеленський.

Він додав, що питання з мобілізацією і бусифікацією не вирішено.

«Ці проблеми треба вирішувати. Я не кажу, хто з цих двох сторін повинен це вирішити. Я вважаю, що разом. Тому що я вважаю, що не може бути, що ось тут хтось один перемагає, а тут хтось один відповідає. Ні, разом», – сказав Володимир Зеленський.

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Президент додав, що він під час війни не має обирати в такій ситуації і він хотів би єдності. З себе він відповідальності не знімає, обидві сторони поважає.

«У вас у такій ситуації або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають», – сказав він, додавши, що МО і керівницто армії мусять працювати самі.

Ще на тему Кабміну президент додав, що для нового прем'єра Сергія Корецького Мінекономіки буде ключовим, він має власне бачення на його роботу. Ексміністра економіки Соболева хочуть запропонувати посаду заступника голови ОП з економіки, але президент визнав, що самому кандидату це не пропонував.

Звільнення Михайла Федорова

Вдень неділі, 12 липня, президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися. Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У вівторок Верховна Рада проголосувала за відставку Свириденко та її уряду. У середу кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький провів зустріч із фракцією «Слуга народу» й окремо іншими фракціями. Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав конфлікт Федорова з армією причиною його відставки.

Федоров підтвердив, що завершує роботу на посаді міністра оборони. Станом на зараз подання нового кандидата від президента не було.

16 липня в Києві та багатьох інших містах почалися протести з вимогою залишити Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Сам в.о. міністра дав брифінг, на якому розповів про конфлікт з головкомом, через, за його словами, гальмування реформ.

Федоров сказав, що президент запропонував йому стати радником, але він відмовився.