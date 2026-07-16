Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоВійна

Федоров: ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам, покращення мобілізації без системного підходу не буде

В.о. міністра оборони сказав, що в успішних корпусах немає браку охочих стати новобранцями. 

Федоров: ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам, покращення мобілізації без системного підходу не буде
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

В.о. міністра оборони Михайла Федорова прокоментував один з закидів про те, що він не зміг виправити ситуацію з мобілізацією. На брифінгу в Києві він сказав, що шість місяців не відповідав на хейт на цю тему, аби не допустити ситуації, яка виникла сьогодні.

Він нагадав, що ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам, які підпорядковуються головкому. Покращення мобілізації неможливе без системного підходу: військовим потрібна повага, терміни служби, можливість переведення, соціальна підтримка.

«Молоді люди не нові контракти обговорюють, які ми запустили дворічні, чотирнадцятимісячні і так далі. Вони обговорюють екскомбрига 155-ї бригади, який зробив найбільше зло, яке взагалі можна було зробити під час повномасштабної війни. Вони обговорюють штурмові підрозділи, конкретні ситуації – давайте теж не узагальнювати – конкретні ситуації, які там відбулися. Тому неможливо вирішити питання мобілізації без нового суспільного договору і без реальних змін», – сказав він.

Федоров як успішний приклад навів 3 Армійський корпус: там побудовані процеси, відповідальність за смугу відповідальності, всі бригади зібрані в корпусі, є нормальне забезпечення, лідерство. Так само він відзначив «Хартію».

«І там немає проблем з мобілізацією. В «Хартію» черга мінімум 2000 іноземців, які хочуть приїхати», – сказав він. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies