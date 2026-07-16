Федоров: ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам, покращення мобілізації без системного підходу не буде

В.о. міністра оборони сказав, що в успішних корпусах немає браку охочих стати новобранцями.

В.о. міністра оборони Михайла Федорова прокоментував один з закидів про те, що він не зміг виправити ситуацію з мобілізацією. На брифінгу в Києві він сказав, що шість місяців не відповідав на хейт на цю тему, аби не допустити ситуації, яка виникла сьогодні.

Він нагадав, що ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам, які підпорядковуються головкому. Покращення мобілізації неможливе без системного підходу: військовим потрібна повага, терміни служби, можливість переведення, соціальна підтримка.

«Молоді люди не нові контракти обговорюють, які ми запустили дворічні, чотирнадцятимісячні і так далі. Вони обговорюють екскомбрига 155-ї бригади, який зробив найбільше зло, яке взагалі можна було зробити під час повномасштабної війни. Вони обговорюють штурмові підрозділи, конкретні ситуації – давайте теж не узагальнювати – конкретні ситуації, які там відбулися. Тому неможливо вирішити питання мобілізації без нового суспільного договору і без реальних змін», – сказав він.

Федоров як успішний приклад навів 3 Армійський корпус: там побудовані процеси, відповідальність за смугу відповідальності, всі бригади зібрані в корпусі, є нормальне забезпечення, лідерство. Так само він відзначив «Хартію».

«І там немає проблем з мобілізацією. В «Хартію» черга мінімум 2000 іноземців, які хочуть приїхати», – сказав він.